  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في الطيرة بأراضي عام الـ48

الأحد 12 يونيو 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في الطيرة بأراضي عام الـ48



الداخل المحتل / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا مكونا من طابقين بمدينة الطيرة في أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

ونقلا عن موقع "عرب "48، يعود البيت للمواطن سامر تيتي، وقد هدمته السلطات الإسرائيلية بذريعة البناء دون ترخيص على أرض "زراعية"، بسبب أزمة السكن، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقا على المنطقة الغربية في الطيرة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات المنزل، الذي لم يكن مأهولا بالسكان، وهذه المرة الثانية التي يتم هدم منزل يعود لعائلة تيتي خلال عامين.

وعلى صعيد آخر، شهدت البلدات الفلسطينية تصعيدا في هدم المنازل، والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات بالنقب، وغيرها.

كما تواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في الداخل، خصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.

#السلطات الإسرائيلية #الطيرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

ترسانة كييف تنفد .. وبايدن: زيلينسكي لم يستمع لتحذيراتنا

الأخبار الرئيسية

gaza-market-730x438

غزة : الازدواج الضريبي يضاعف الأسعار ويودي بقدرة المواطن الشرائية

سارة

سارة نتنياهو "غاضبة" لـ "أولمرت" : أنا لست مريضة نفسيًا

مسؤول فلسطيني : المشاريع المصرية في قطاع غزة مهددة بالتوقف

3dSkc

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

539386-2018530407

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

الاتصالات الفلسطينية