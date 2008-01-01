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البيض يعزز صحة القلب.. تفاصيل

الأحد 12 يونيو 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيض يعزز صحة القلب.. تفاصيل



وكالات / سما /

نشرت دراسة في مجلة القلب، والتي شملت ما يقرب من نصف مليون بالغ في الصين ، وجدت أن أولئك الذين أكلوا البيض يوميًا (حوالي بيضة واحدة يوميًا) كان لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض قلبي والسكتة الدماغية من أولئك الذين تناولوا البيض بشكل أقل.

هذا يعني أن تناول ما يصل إلى بيضة واحدة يوميًا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فالبيض ليس فقط مصدرًا غنيًا للكوليسترول الغذائي ، ولكنه يحتوي أيضًا على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

ويؤيد الموقع الأمريكي الشهير Mayo Clinic   استهلاك الأشخاص الأصحاء لما يصل إلى 7 بيضات أسبوعياً دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت بعض الدراسات أن هذا المستوى من استهلاك البيض قد يساعد حتى في منع أنواع معينة من السكتة الدماغية وحالة خطيرة في العين تسمى الضمور البقعي الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى" ، كما جاء في التقرير.

هارفارد هيلثي أخذ وجهة نظر أكثر انتقادا، تقول أن هذا البحث لا ينبغي اعتباره ضوءًا أخضر للإفراط في تناول الطعام عن طريق صنع عجة من ثلاث بيضات يوميًا، بينما يدعم تقرير صدر عام 2008 من دراسة صحة الأطباء فكرة أن تناول بيضة يوميًا آمن بشكل عام للقلب ، فإنه يشير أيضًا إلى أن تجاوز ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب في وقت لاحق من الحياة ، كما تحذر هارفارد هيلث.

#القلب #الصحة #البيض #دراسة #السكتة الدماغية

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