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بالصور الصداقة يحسم لقب دوري الطائرة

الأحد 12 يونيو 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور الصداقة يحسم لقب دوري الطائرة



غزة / سما /

حصد نادي الصداقة لقب دوري "جوال" لكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي, بعد فوزه الثمين على غريمه التقليدي خدمات جباليا (3-1), ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المربع الذهبي.

وحضر الموقعة الختامية عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، ومحمد العمصي الأمين العام المساعد باللجنة الأولمبية، ومحمد الشرفا مدير التسويق بشركة جوال، ومحمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة.

وسيطر الصداقة على أغلب مجريات اللقاء ليخرج فائزا بواقع: (25-23), و(19-25), و(25-19), و(25-17).

ورفع الصداقة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وبقي خدمات جباليا ثانيا برصيد 11 نقطة.

شباب جباليا - نماء (3-1)

وفي لقاء تحديد المركز الثالث, تفوق شباب جباليا على نماء (3-1)، جاءت على الشكل التالي: (25-18), و(25-12), و(22-25), و(27-25).

ورفع شباب جباليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وبقي نماء رابعا بنقطتين.

وفي الحفل الختامي, نال الصداقة درع الدوري ومكافأة البطل بقيمة 3100 دينار, بجانب 700 دينار مكافأة السوبر, في حين حصل الخدمات على مكافأة الوصيف بقيمة 2100 دينار, أما شباب جباليا الثالث فكان نصيبه 1100 دينار.

#الصداقة #دوري الطائرة #دوري جوال #خدمات جباليا

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