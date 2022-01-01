فيديو.. "شباب رفح" يواصل التربع على الصدارة .. والشجاعية يستمر بالمطاردة

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حقق شباب رفح فوزا صعباً على ضيفه شباب جباليا (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثنائية "الزعيم"، وليد أبو دان (48)، ومؤمن البواب (73)، فيما أحرز هدف "الثوار"، إبراهيم أبو المعزة (16).

ورفع الفائز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز التاسع.

اتحاد الشجاعية (4) _ بيت حانون الرياضي (3)

وانتصر اتحاد الشجاعية على ضيفه بيت حانون الرياضي (3/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وسجل رباعية "المنطار" عمر العرعير (48)، وأحمد حرارة (52)، ومحمود سلمي (53)، وأحمد الزق (72)، بينما أحرز ثلاثية "الحوانين" عاهد أبو مراحيل "هدفين" (47 و79)، وقصي العثامنة (91).

ورفع "المنطار" رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد "الحوانين" عند 31 نقطة في المركز الرابع.

اتحاد خانيونس (2) غزة الرياضي (0)

وتغلب اتحاد خانيونس على غزة الرياضي (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وأحرز هدفي "الطواحين" حازم شكشك من ركلة جزاء (42)، ومروان الترابين (62).

بهذا الفوز رفع "الطواحين" رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد "العميد" عند 24 نقطة في المركز السابع.