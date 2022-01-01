النقل والمواصلات تعلن عن شروط فتح مكاتب التاكسيات في قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات اليوم الأحد، عن إجراءات وشروط فتح مكاتب التاكسيات داخل القطاع.

وقال عرفات في تصريح إذاعي: "من بين الشروط تسجيل 3 مركبات عمومي باسم المكتب وتحمل رقم 25، كما يجب موافقة الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية على مكان المكتب، بحيث لا يؤثر على حركة الدخول والخروج للشارع.

وأوضح أنه يجب فتح ملف ضريبي ووضع بطاقات تعريفية باسم السائق والمالك، كما يجب وضع ملصق خارج المركبة موضح فيه اسم المكتب ورقم الهاتف.

وأشار عرفات، إلى ضرورة إحضار رخصة حرفة من البلدية وإحضار سجل تجاري باسم المكتب من وزارة الاقتصاد.

ونوه إلى أن قيمة رسوم المكتب سنوياً 1000 شيكل وتم تخفيضها لـ 500 شيكل ويمكن دفعها على قسطين وتخفيض بنسبة 50% من قيمة الترخيص لجميع المركبات العاملة في مكاتب التاكسيات.