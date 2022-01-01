الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين ويستدعي شقيقين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين من مدينة القدس المحتلة، واستدعت شقيقين للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت المواطنين محمود أبو خضير (62 عامًا) وسليمان أبو خضير (45 عامًا)، وهما شقيقا والد الأسير المقدسي عمرو أبو خضير.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب أحمد موسى عليان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

واستدعت قوات الاحتلال الشابين الشقيقين شادي وإيهاب أبو سنينة، للتحقيق معهما، عقب دهم منزلهما وتفتيشه، وتحطيم محتوياته في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على الشاب ماهر غرابلي، الليلة الماضية، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأصابته بجروح ورضوض، ما استدعى نقله إلى المستشفى.