تشافي يوافق على رحيل فرينكي عن برشلونة بشرط

وكالات / سما /

يوافق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على فكرة الاستغناء عن خدمات الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تشافي لا يمانع رحيل دي يونج عن الكامب نو، في حال نجاح الإدارة الرياضية في التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت موندو، في النسخة الورقية الجديدة للعدد الصادر صباح الأحد، إلى أن تشافي يحلم بالحصول على الثنائي بيرناردو وبيدري في خط وسط البلوجرانا في الموسم المقبل.

ويظن تشافي أن بيرناردو وبيدري يمكنهما تشكيل ثنائية مميزة ومبدعة في خط وسط البلوجرانا، علماً بأن النادي الإنجليزي لن يجعل عملية خروج اللاعب البرتغالي من عباءته بالأمر اليسير، وهو ما أكده المدرب السابق للبارسا، بيب جوارديولا، في تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة.

ويريد سماوي مانشستر الحصول على مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، للتنازل عن بطاقة بيرناردو في الميركاتو الصيفي، على حد قول صحيفة ميرور البريطانية.