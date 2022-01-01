ريفيربلايت يوضح موقفه من ضم لويس سواريز

وكالات / سما /

أكد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بأنه تواصل مع المهاجم الأروجوياني المرموق لويس سواريز، لمعرفة مدى إمكانية أن يتواجد معه في الفريق الأرجنتيني، هو الأمر الذي أكده رئيس النادي فيما بعد.

وقال جاياردو مدرب ريفيربلايت في تصريحاته بأنه تحدث مع نجم برشلونة السابق لمعرفة إمكانية انتقاله للريفير: “لقد اتصلت به لمعرفة ما يخطط له في مسيرته، وسألته عن ما إذا كان يريد أن يأتي إلى الدوري الأرجنتيني”.

واستطرد: ” الأمر لا يعتمد علينا..يجب أن ننتظر ونرى ما هي الاحتمالات الموجودة عندما يحلل سواريز موقفه من العروض المتاحة أمامه”.

من جانبه قال بريتو رئيس ريفير بلايت: “نعم، لقد تواصلنا مع لويس سواريز ولكن الأمر الآن يعتمد عليه فقط، لقد قدمنا عرضنا”.

ويبحث النادي الأرجنتيني عن مهاجم جديد خصوصاً بعد انتقال جوليان ألفاريز إلى فريق مانشستر سيتي، وربما يجد بأن التوقيع مع سواريز مهمة صعبة للغاية وخاصة وأن اللاعب قد أكد قبل بضعة أيام في تصريح له بأنه يُفضل البقاء في عالم كرة القدم الأوروبية.