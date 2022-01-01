  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الجديد

الأحد 12 يونيو 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الجديد



وكالات / سما /

توصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق مع ناديه الجديد، الذي سيتولى تدريبه بدايةً من الموسم المقبل.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت بوجود اتفاق مبدئي بين زيدان وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون على رأس العارضة الفنية للفريق بدايةً من موسم 2022 – 2023.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيوقع على عقود تدريبه لباريس لمدة ثلاثة مواسم، مع إمكانية السماح له بتولي تدريب منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر، في نوفمبر المقبل.

وأشارت موندو إلى أنه حال سارت الأمور على ما يرام في الاتفاقية بين المدرب وإدارة الفريق الباريسي، فإن سان جيرمان سيعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب السابق للريال في نهاية الشهر الجاري.

وتحرك باريس للتعاقد مع زيدان، الذي لا يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد، ليقود مشروع الفريق الجديد بدلاً من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في بارك دي برانس.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني : المشاريع المصرية في قطاع غزة مهددة بالتوقف

3dSkc

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

539386-2018530407

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

قناة عبرية: "إسرائيل" تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا

فيديو: اشتية يتحدث عن الضرائب والتقاعد والدعم المالي لفلسطين

الاتصالات الفلسطينية