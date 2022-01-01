زيدان يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الجديد

وكالات / سما /

توصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق مع ناديه الجديد، الذي سيتولى تدريبه بدايةً من الموسم المقبل.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت بوجود اتفاق مبدئي بين زيدان وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون على رأس العارضة الفنية للفريق بدايةً من موسم 2022 – 2023.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيوقع على عقود تدريبه لباريس لمدة ثلاثة مواسم، مع إمكانية السماح له بتولي تدريب منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر، في نوفمبر المقبل.

وأشارت موندو إلى أنه حال سارت الأمور على ما يرام في الاتفاقية بين المدرب وإدارة الفريق الباريسي، فإن سان جيرمان سيعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب السابق للريال في نهاية الشهر الجاري.

وتحرك باريس للتعاقد مع زيدان، الذي لا يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد، ليقود مشروع الفريق الجديد بدلاً من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في بارك دي برانس.