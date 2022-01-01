باريس يهدد صفقة ليفاندوفسكي وبرشلونة

وكالات / سما /

يهدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفقة انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، المرتقبة لنادي برشلونة الإسباني، في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، مساء السبت، أن باريس يرغب في ترميم هجومه بالتعاقد مع ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي، ووضع الفريق الباريسي اللاعب كهدف رئيسي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي الجديد لباريس، لويس كامبوس، يضع عينه بقوة على جلب ليفاندوفسكي لتدعيم الخط الأمامي للفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

وأشارت ليكيب إلى أن صفقة انتقال ليفاندوفسكي لباريس تبدو معقدة، رغم أن وضعية باريس المالية قد تمنحه أفضلية على حساب برشلونة الإسباني، الذي يعاني بقوة على الصعيد المالي.

وطرح كامبوس اسم ليفاندوفسكي على طاولة الاجتماع الذي جمع المدير الرياضي لباريس مع وكلائه، إلا أن رغبة اللاعب في الانضمام لبرشلونة تهدد نجاح الصفقة.

ولم يرد بايرن ميونخ على عرض البارسا حتى الآن، مع العلم أن الفريق الكتالوني يملك اتفاقاً على جلب اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويضع بيني زهافي، وكيل ليفا، الذهاب لباريس خطة بديلة في حال فشل انتقاله للبارسا، مع العلم أن ليفا لديه بعض المخاوف من مشاكل البارسا المالية.