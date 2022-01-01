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ريال مدريد يعلن ضم تشواميني ويكشف التفاصيل المالية ومدة العقد

الأحد 12 يونيو 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعلن ضم تشواميني ويكشف التفاصيل المالية ومدة العقد



وكالات / سما /

أعلن ريال مدريد رسميا، أمس السبت، تعاقده مع اللاعب الفرنسي الدولي، أوريلين تشواميني، قادما من صفوف موناكو.

وقال النادي الملكي، في بيان رسمي: "اتفق النادي مع موناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشواميني إلى صفوفنا، لمدة 6 مواسم مقبلة".

وأضاف: "سنقدم تشواميني كلاعب جديد في النادي، يوم الثلاثاء المقبل (14 يونيو) في تمام الساعة 12:00، عقب إجراء الكشف الطبي، ثم سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام".

وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون يورو، بجانب إضافات تقدر ب20 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان أبرز منافس لريال مدريد على صفقة تشواميني، لكن الدولي الفرنسي حسم الجدل، واختار الانتقال إلى الميرينجي.

#ريال مدريد #تشواميني

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