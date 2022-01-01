التعليم تعلن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

رام الله / سما /

أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد عواد، اليوم السبت عن الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة وموعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين.

وقال عواد في تصريحات إذاعية، إن الاستعدادات النهائية جارية حتى اللحظة، والأمور تسير بجاهزية كاملة والامتحانات ستبدأ مع يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف: "تم التحقق من مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات الشمالية والجنوبية ولا توجد أي مشكلة أو عائق حتى اللحظة".

وبين عواد أن "87222 ألف طالب وطالبة أعلنوا أنهم سيشتركون في امتحانات الثانوية العامة 2022".

وحول أسئلة الثانوية العامة 2022 في فلسطين، قال عواد: "في بداية الفصل الثاني كان هناك حديث مطول وتم الاستماع لآراء الطلبة والحوار معهم وبالنهاية أخذت الأسئلة بعين الاعتبار الملاحظات".

وتابع: "كان هناك مادة غير مطلوبة في الامتحان للاطلاع فقط، وفي جميع المباحث ستكون هناك 4 أسئلة اختيارية يجيب الطالب على سؤالين فقط من أصل 4".

كما تحدث عواد عن نتائج التوجيهي في فلسطين وترتيبات الإعلان وقال: "صحيح أن هناك كان تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع ولكن بالنهاية هذا لن يؤثر على نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين وستكون قبل نهاية شهر تموز/يوليو".

وأشار إلى أن "الدورة الثانية ستنطلق في الثامن من آب/أغسطس".