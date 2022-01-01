الهند والرسول: ثلم السيف… وتراجع الجمع..

كتب د. محمد المعموري:

ليس غريبا ما نمر عليه من هوان، ولست متعجبا من هذا الخذلان، فأننا في دوامة الحصرة والخذلان نبينا يسب ويشتم ونحن لسنا نعد بالحسبان، وقبلها فلسطين التي استباحت وهمس نسمع من هنا وهناك ان امجاد تخط على خطاها، وتلك الامجاد كانت ولازالت يسطرها ابنائها الفتيان الذين نذروا انفسهم لتراب وطنهم بعد ان لم يستجيب لهم العرب في قضيتهم فاقسموا ان يهدوا البنيان على بني صهيون دون هوان.

نعم تركنا كل شيء من اجل نعيش فقط ونسينا ان لا طعم للحياة بلا كرامة وان الهوان الخذلان لا يمكن ان يجتمعان مع حياة كريمة تلخص ماضي الامة في حاضرها الغائب ومستقبلها المجهول، تلخص معنى ان نكون غيورين على ارضنا وديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، انتهكت حرماتنا ونحن كل يوم نسمع من “متشدق فاسق” في كل بلد كتب فيها العصيان وعبادة مادون الغفار الجبار نسمعهم وهم ينالون من شخص النذير رسول الهدى وحبيب الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرك فينا هذا اي شعور بالغيرة بل تعلمنا على الاستكانة والخذلان ولا يغادرنا الجبن من ان ننتفض غضبا لنحرق الدنيا نصرتآ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأننا سكتنا تطاول المتطاولون وتشدق المتشدقون ليطعنوا بأقدس رجل في ديننا ب “محمد” صلى الله عليه وسلم واخرهم المتحدث الرسمي للحزب الحاكم في الهند.

نعم اخرهم هندي تعاقبت اجيال من شعبه للعمل في دول الخليج ليعيشوا في اوطاننا مكرمين معززين من والحارس والسائق صعودا بمدراء شركات او مستثمرين في ارض امة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى استثمارهم حصدوا اموالهم من خيرات ارضنا العربية ليصبحوا اثرياء “ويحولوا” الى بلادهم في كل عام مئات الألاف من الدولارات لدعم الهند وانهاء مشاكلها الاقتصادية وتوزيع كثافتها السكانية في الخليج الذي كان ولايزال الوطن الثاني لهم وهم يعيشون بكل حرماتهم وبمختلف دياناتهم دون ان يمسهم احد بسوء او يتقرب نحو معتقدهم باي كلام بل يعاقب كل من يهمس عنهم بهمسه وربما يطرد العربي المقيم اذا تطاول على هندي في ارض امة محمد صلى الله عليه وسلم.

وماذا ننتظر هل نشجب “باستحياء” ام نندد “بكل غباء” ام اننا سنتخذ موقف الفرسان، وهل يجب علينا ان نتخذ هذا الموقف الان ام اننا سننتظر ليسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ارضنا دون ان نردعهم، ام اننا ماذا ننتظر يا عرب يامن حمل اجدادكم الرسالة ويامن دافع اجدادكم عن حمى الاسلام بأرواحهم ونذروا انفسهم من اجل نبيهم واستحبوا الشهادة على الخذلان ماذا ننتظر، هل في انتظارنا جدوى، ام عندكم في هذا حساب ؟؟؟؟

وعليه فانا من هنا ك “عربي” وك “مسلم” غيور على ديني وعلى محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيب الله ارفع صوتي لأطالب حكام الخليج بترحيل كافة الهنود خلال 24 ساعة او ان تقدم الهند الاعتذار على لسان من سب رسول الرحمة وان تتقدم الهند بتعهد ان يحاكم كل من يتطاول على ديننا ومعتقداتنا وان يعلم الكل ان للعرب وقفة وان للعرب كلمة وان العرب هم من يغيروا مسار الدول لو اتبعوا فقط احكام القران، نعم علينا ان نتحكم بألسنة اعدائنا فأننا من له سلطة الطاقة وعلينا ان نستخدمها للدفاع عن مبادئنا وقيمنا العربية وديننا وعلينا ان نستخدم هذه الطاقة لتكون الاساس في تحرير فلسطين التي عانت مع ابنائها بسبب الخذلان وانبطاح ومن ثم عدم ثقتنا بما نحمله من قوة وما وهبنا الله من موارد طبيعية نستطيع ان نوظفها لتحرير فلسطين ومن ثم اعادة مجد العرب في ارض العرب لنكون القدوة الحسنة لأجيالنا القادمة.

الا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم تلك الوقفة …؟؟؟!!!

كاتب وباحث عراقي