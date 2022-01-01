زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

غزة / سما /

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت عليهم خراطيم المياه وألحقت أضراراً بأحدها قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وحاولت إغراق أحدها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضراراً بمركب صيد.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وتقوم باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.