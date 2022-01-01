  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

الأحد 12 يونيو 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة



غزة / سما /

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت عليهم خراطيم المياه وألحقت أضراراً بأحدها قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وحاولت إغراق أحدها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضراراً بمركب صيد.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وتقوم باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.

#زوارق الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني : المشاريع المصرية في قطاع غزة مهددة بالتوقف

3dSkc

بالفيديو : "القسام" تنشر مشاهد جديدة ونادرة لمحمد الضيف ومعلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة

539386-2018530407

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

قناة عبرية: "إسرائيل" تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا

فيديو: اشتية يتحدث عن الضرائب والتقاعد والدعم المالي لفلسطين

الاتصالات الفلسطينية