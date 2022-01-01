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مستشار اشتية : الاتحاد الأوروبي يصوت غدًا على تقديم المساعدات لفلسطين

الأحد 12 يونيو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار اشتية : الاتحاد الأوروبي يصوت غدًا على تقديم المساعدات لفلسطين



رام الله / سما /

قال استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيصوت يوم غد الإثنين على تقديم المساعدات لفلسطين بدون أي شروط.

وأوضح سلامة في حديث لـ "إذاعة صوت فلسطين"، إن التصويت سيكون منسجمًا مع الموقف الفلسطيني الثابت ضد فرض أي شروط سياسية خاصة فيما يتعلق بالمنهاج التعليمي.

وأضاف: هذا التصويت سيعمل على حل الكثير من القضايا المتعلقة بالدعم الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوروبا معنية بتغليب الشراكة على الشروط.

وأشار إلى أن أوروبا تقدم نحو 300 مليون يورو سنويًا لصالح الفلسطينيين، منها 85 مليون لصالح الأونروا، و138 لصالح الحكومة الفلسطينية، وما يتبقى يكون لخدمة مشاريع تنموية، مرجحًا أن يكون هناك زيادة على الدعم في ظل أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا.

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