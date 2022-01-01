رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، خبر استشهاد شاب من بلدة يعبد متأثرا بإصابته برصاص جـنـود الاحـتـلال.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس، خلال استقباله وفدا أميركيا، بأنه حان وقت رحيل الاحتلال، ولا مساومة على ثوابتنا الوطنية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس: حان وقت رحيل الاحتلال ولن نساوم على ثوابتنا الوطنية

-يعبد تشيع الشهيد سميح عمارنة والاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في الضفة والقطاع

-أجواء شديدة الحرارة وجافة

-أبو هولي يبحث مع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التحديات التي تواجه اللاجئين

-عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام والمعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ161

-عائلة الرجبي تزف ابنتها عروسا فوق أنقاض منزلها في سلوان

-التحريض على الرئيس طريق لبقاء حكومة بينيت في الحكم

-دراسة: إسرائيل تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

-بحضور العلم الفلسطيني.. لبنانيون يحتجون على استقدام اسرائيل سفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش

-قرية "أم النصر".. رعب "حماس" للأهالي ومنح "أراضي الدولة" لموظفيها بدل رواتبهم

"الأيام":

-الرئيس يستقبل وفدا أميركيا: لن نقبل ببقاء الاحتلال ولن نساوم على ثوابتنا الوطنية

-الاحتلال يقمع فعاليات في ترقوميا وكفر قدوم ومستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بورين

-اشتية: الحكومة خفضت فاتورة التحويلات الطبية إلى إسرائيل

-التحقيق بواقعة وفاة مواطن في مخيم الجلزون

-حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

-يعبد: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص جـنـود الاحـتـلال قـبـل أيـام

-أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب جراء إطلاق نار

-بن شبات: الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تُطمس فيه الحدود بين الدول

-محللون إسرائيليون: الأزمات المتلاحقة للحكومة تقرب إسرائيل من الانتخابات

-عائلة الرجبي تـزف ابنتها عروسا فوق أنقاض منزلها في سلوان

-النقب: اعتقال 4 شبان من رهط بشبهة قتل شرطي دهسا وإصابة 3 آخرين

-لبنانيون يتظاهرون ضد تحرك إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل كاريش

-تصاعد القتال في شرق أوكرانيا والجيش الروسي يقصف ضواحي خاركيف

"القدس":

-شهيد في يعبد متأثرا بجراحه

-احتراق 18 حافلة إسرائيلية في صفد

-دراسة: إسرائيل الأولى عالميا في قتل الصحفيين

-التعادل السلبي يخيم على مواجهة إنجلترا وإيطاليا

-مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الضفة

-الرئيس لوفد أميركي: القدس الشرقية عاصمتنا

-هل أحمد الطيبي أقوى رجل في الكنيست؟