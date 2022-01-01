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الاحتلال يلاحق العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب طولكرم ويقتحم مخيم نور الشمس

الأحد 12 يونيو 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات العمال قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال لاحقت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على المغادرة.

وفي السياق، اندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس شرق طولكرم، أطلقوا خلالها القنابل الصوتية بكثافة، في الوقت الذي داهموا فيه منزل عائلة كانوح في المخيم وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

#طولكرم #الاحتلال

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