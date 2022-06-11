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قتيل في جت المثلث

الأحد 12 يونيو 2022 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في جت المثلث



القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب توفيق خالد عرو (28 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة جت المثلث، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في بلاغ أولي، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 23:31، حول مصاب في حادث عنف بجت، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لشاب عانى جروحا حرجة وهو فاقد للوعي".

وجاء لاحقا أن الطواقم الطبية أقرت وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وذكر مضمدان من المكان، أن "المصاب كان فاقدا للوعي أمام مدخل منزله وقد عانى جروحا حرجة، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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