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حالة الطقس حتى منتصف الاسبوع

الأحد 12 يونيو 2022 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس حتى منتصف الاسبوع



غزة/ سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار وجافا نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو لطيفا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، لطيفا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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