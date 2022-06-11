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فيديو: فلسطيني أعزل يتصدى لثلاثة جنود إسرائيليين في ترقوميا

السبت 11 يونيو 2022 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فلسطيني أعزل يتصدى لثلاثة جنود إسرائيليين في ترقوميا



الخليل/سما/

تصدى شاب فلسطيني أعزل لثلاثة جنود إسرائيليين بعد اعتداء أحدهم عليه بالضرب غربي الخليل.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية مقطع الفيديو وقالت إنه يظهر شابا فلسطينيا "يضرب مقاتل من شرطة حرس الحدود في قرية ترقوميا قرب الخليل، بعد رفضه إخلاء منطقة تم اعتبارها أراضي دولة، نصب فيها خياما، واعتقل المقاتلون الشاب الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية".

ويظهرفي الفيديو جندي إسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني كان يجلس على الأرض بلكمة في وجهة، ليقرر الشاب رد الاعتداء عليه قبل أن يحيطه عدد من الجنود ويعتدون عليه بمؤخرات بنادقهم.

 

وجاءت هذه المواجهة ضمن مواجهات واسعة اندلعت اليوم بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين اعتصموا في ترقوميا "دفاعا عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها"، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أدانت فيه ما وصفته بالقمع الوحشي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية بحق المعتصمين العزل.

وقالت الخارجية في بيانها: "عندما يقوم المواطن بالدفاع عن أرضه التي ورثها من أبائه وأجداده، والتعبير عن معارضته لقرار الاستيلاء المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر أن جزء منه قد سلب، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الارض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل، والقبول بالأمر الواقع".

#فلسطين #اسرائيل

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