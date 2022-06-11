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بينيت يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وسريع مع إيران

السبت 11 يونيو 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وسريع مع إيران



القدس المحتلة/سما/

طالب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران.


وأجرت صحيفة الـ"تليغراف" البريطانية، مساء اليوم السبت، حوارا مع بينيت، شدد من خلاله على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم وسريع بشأن إيران، بدعوى أنها باتت قريبة من استكمال برنامجها النووي.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن "التليغراف" أنه دون ضغوط غربية، فإن النظام الإسلامي في إيران سيتمكن من وضع يد على قنبلة نووية في أقرب وقت ممكن، مدعيا أنه البرنامج النووي الإيراني لن يتوقف حتى يتم ايقافه غصبا عن النظام الحاكم في طهران.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إيران تقترب بشكل كبير وخطير من استكمال برنامجها النووي وستضع يدها في القريب العاجل على قنبلة نووية، ما لم يواجه الغرب النظام الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة، بهدف الاقتراب، بشكل خطير، من الحصول على أسلحة نووية.

#بينيت

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