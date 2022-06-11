فيديو: اشتية يتحدث عن الضرائب والدعم المالي لفلسطين

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة في دولة الاحتلال هشة جداً و"الحكومات الإسرائيلية"دائماً تصدر أزماتها على الجانب الفلسطيني بمزيد من الاستيطان والقتل.

وأكد الدكتور محمد اشتية، أن الادارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.

وأضاف اشتية في حوار مع تلفزيون فلسطين أن: الإدارة الأمريكية نفذت وعداً واحداً من وعودها يتعلق بتمويل وكالة الأونروا.

وأوضح رئيس الوزراء أن 500 مليون من المساعدات الأمريكية توقفت، والدول العربية باستثناء الجزائر متوقفة عن مساعدة السلطة أيضاً مضيفا: أكدنا للاتحاد الأوروبي رفض أي مساعدات مالية مشروطة.. ولن نقبل أن نغير سطر واحد في المنهاج الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين.

وحول الضرائب، أوضح أن الفاقد منها له علاقة بالتهرب الإسرائيلي والذي يبلغ حوالي مليار شيكل، وأن نحو 300 مليون دولار خسائر وزارة المالية نتيجة التسرب الضريبي من إسرائيل مردفا: لن نزيد الضرائب على الناس , وترشيد النفقات وصل الى حده الاخير.

وقال إن: على النقابات دعوة منتسبيها لسداد ما يستحق عليهم من ضرائب.

وبين أن، الحكومة جهزت خطة اصلاح مبنية على توسيع الايرادات وآلية التوظيف، ولاقت ترحيب من الدول المانحة، مشيرا الى أنه لا يمكن إحالة أي موظف للتقاعد دون إرادته.

وأضاف: شكلنا لجنة للنظر برواتب جميع الموظفين ولن نحيل أي موظف للتقاعد الاجباري.

وتابع اشتية ندرس تزويد المخيمات كاملة بكهرباء من الطاقة الشمسية والمشروع لاقى ترحيب ألماني.

وذكر اشتية أن الحكومة قللت فاتورة التحويلات الطبية إلى إسرائيل شهرياً من 40 مليون شيكل إلى حوالي 7 مليون.

ولفت اشتية الى أن الحكومة تتفاوض مع الأوروبين منذ 9 أشهر وأن المساعدات المرصودة هي 2021 و2022 2023 ، وجزء كبير منها للعائلات الفقيرة ودعم المستشفيات والمشاريع.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينهي يوم الإثنين التصويت على استئناف دعم الحكومة وتوقع أن يتقرر استئناف الدعم.