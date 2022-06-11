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فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)

السبت 11 يونيو 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو متداول لمحاولة خطف طائرة أردنية والسلطات تصدر بيانا عاجلا! (فيديو)



وكالات/سما/

أكد مصدر أردني مطلع، أنه لاصحة لما يتم تداوله حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا وفق ما هو ظاهر بفيديو متداول على بعض المواقع الإخبارية بالأردن.

وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أحداث الفيديو المتداول بكثرة موخرا على منصات التواصل في الأردن تعود إلى نحو شهر من تاريخ اليوم السبت.

وأشار إلى أن تفاصيل الحادثة تدور حول أن إحدى شركات الطيران الأردنية العامة، كانت تتجه إلى أحد المطارات الداخلية في نيجيريا، ونظرا لعدم قيامها بدفع رسوم الأرضية والمناولة وثمن الفيول، لم يتم السماح له بالهبوط في تلك المنطقة، الأمر الذي دفع بكابتن الطائرة إلى تغيير وجهته نحو مطار قريب من المطار المدون بالتذكره.

وأوضح المصدر لروسيا اليوم أن قرار ربان الطائرة تغيير وجهتها أثار غضب واستياء الركاب على متنها، ما دفع بعضهم إلى محاولة الدخول إلى قمرة القيادة، إلا أن وجود حارس الطائره حال دون تطور الأمر.

وبين أن الشركة قامت بعد ذلك بايصال الركاب إلى وجهتهم والأعتذار لهم على الحدث الذي رافق رحلتهم.

#الاردن #خطف طائرة اردنية

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