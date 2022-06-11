  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خضر عدنان: الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في يعبد

السبت 11 يونيو 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في يعبد



جنين/سما/

أعلن القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت، أن الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في بلدة يعبد وهو أحد قياداتها.

جاء ذلك، خلال مراسم تشييع الشهيد سميح عمارنة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، عصر اليوم، شارك فيها الآلاف من المواطنين.


وأعلنت وزارة الصحة في الضفة، اليوم، استشهاد الأسيرٌ المحررٌ سميح عمارنة متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الأسير المحرر والجريح عمارنة، استشهد في مستشفى الاستشاري في رام الله بعد إصابته في المواجهات الأخيرة، في بلدة يعبد.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.

#خضر عدنان #الشهيد سميح عمارنة #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

الشرطة تصدر بيانا للرأي العام حول ما جرى في مشفى رام الله

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

مرة اخرى ..مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

الأخبار الرئيسية

ad540ee7-f86d-4a9d-85ab-76bfafd3d858

منظمة أميركية: "إسرائيل" تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

منصور عباس: لا مانع بأن نكون جزءا من حكومة مع نتنياهو وبن غفير

photo_2022-06-11_15-03-21 (3)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية