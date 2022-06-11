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منظمة أميركية: "إسرائيل" تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

السبت 11 يونيو 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة أميركية: "إسرائيل" تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين



واشنطن/سما/

احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين، وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم، وفقًا لدراسة تفصيلية نشرتها منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا.

وضمن هذا الترتيب تحل اسرائيل أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وأفادت الدراسة بأنه "على أساس متوسط ​​عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل".

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا فلسطينيًا خلال قيامهم بعملهم الصحفي، آخرهم الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

#اسرائيل #الصحفيين #شيرين أبو عاقلة

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