منصور عباس: لا مانع بأن نكون جزءا من حكومة مع نتنياهو وبن غفير

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ،اليوم السبت، بأنه ليس لديه مانع بأن يكون جزءا من حكومة مع نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.

وأضاف عباس رئيس حزب راعم خلال مشاركته في الحدث الثقافي في باقة الغربية " نريد شراكة، نريد أن نكون جزءًا من الائتلاف في "دولة إسرائيل" خلال العقد المقبل. ، وفق صحيفة معاريف العبرية .

وفي وقت سابق أظهرت نتائج استطلاع لبروفيسور "كميل فوكس" نشرتها القناة 13 الاسرائيلية، ليلة الجمعة، عدم اجتياز القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس نسبة الحسم، وحصول القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 7 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فإن اليمين يحصل على 60 مقعدًا حال اجراء الانتخابات مقابل 53 مقعدًا لاصلح الاحزاب المشكلة للحكومة الحالية و 7 مقاعد لللقائمة المشتركة.