غزة: وقفة لقبائل البادية تضامنًا مع أهالي "العراقيب"

غزة/سما/

نظّمت قبائل البادية في قطاع غزة اليوم السبت وقفةً تضامنية مع أهالي قرية العراقيب والذي يهدم الاحتلال منازلهم لأكثر من 200 مرة منذ الانتفاضة الثانية.

واحتشد ممثلون عن القبائل بمخيم ملكة بغزة، حيث تعقد هذه الوقفة بالتزامن مع وقفةٍ أخرى لأهالي القرية؛ تأكيدًا على وحدة المصير والوطن الواحد ودعمًا واسنادًا لصمود أهالي العراقيب رغم كل محاولات الاحتلال لنزعهم من أرضهم وديارهم.

وقال الشيخ محمود أبو غياض في كلمة ممثلة عن قبائل البادية بغزة "تتعرض قرية العراقيب لأقبح أعمال العنصرية والتخريب؛ فهي واقعة تحت دنس الاحتلال الغاشم الذي يحاول طمس هذه القرية العظيمة، ويغمر معالهما وشخصياتها الدينية".

وأوضح أبو غياض أن الوقفة مع أهالي العراقيب تأتي في هذه المرحلة الصعبة وما يتعرض له أهالي القرية من حملات ظلم وقهر".

وأضاف: "هذه الوقفة نريد أن ننبه الغافلين ونشجع الخائفين وأن نثبت المترددين، إن قرية العراقيب ليست قضية قرية بعائلاتهم، وليست لأهل النقب لوحدهم، وإنما هي لكل فلسطيني أيا كان موقعه لتحمل مسؤولياته".

وشدد أبو عياض على أن ما تمثله قرية العراقيب في حس الفلسطينيين أنها تجسد المعاناة التي يعاني منها شعبنا، وهي التهجير والإقصاء عن الأرض الذي لا بديل عنها، ولا تنازل عنها أو تفريط بها".

ودعا أبناء شعبنا لواجب النصرة والمؤازرة لأهالي القرية، فالجهاد الجهاد والنصر النصرة، مضيفًا "نؤكد بما لا يدع مجال للشك أن قرية العراقيب هي قرية عربية فلسطينية من أراضي السبع والنقب المحتل، كما أن فلسطين عربية إسلامية وليس لليهود فيها حق".

من جهته، عبّر الشيخ أبو عزيز في كلمة ممثلة عن أهالي قرية العراقيب عن فخره واعتزازه بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واسنادهم لأهالي القرية المظلومين.

وقال أبو عزيز "باسم العراقيب والشرفاء والشريفات بالنقب ونعتز بكل من وقف وأيدنا بموقفنا الحاسم، ونشكر كل قطاع غزة ونحيي كل الشرفاء بغزة والضفة".

وشدد على أن أهالي القرية سيواصلون صمودهم إيمانًا بحقوقهم العادلة، قائلاً "سنحصل كاملاً على حقوقنا شاء من شاء وأبى من أبى".