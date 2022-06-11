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اطلاع رئيس وزراء الفاتيكان على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة

السبت 11 يونيو 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاع رئيس وزراء الفاتيكان على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة



الفاتيكان/سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية، وسفيرة جامعة الدول العربية  إيناس مكاوي، رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وقضيته.

وتحدث قسيسية ومكاوي عن الاوضاع في الشرق الأوسط، خاصة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للدول العربية كافة، والتصعيد الاسرائيلي الأخير، خاصة في القدس الشرقية بما فيها المحاولات الاسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع القائم (الستاتكو) التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، خاصة في الحرم القدسي الشريف.

وشددا على أهمية ودور الكرسي الرسولي للحفاظ على الوضع القائم (الستاتكو) مع التأكيد على أن الاستقرار والأمن والسلام يبدأ من القدس وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبدأ حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأشارا إلى قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وضرورة متابعتها على عدة أصعدة، وأهمية البناء على بيانات بطاركة ورؤساء كنائس القدس التي صدرت عنهم في الفترة الأخيرة، وسلمت السفيرة مكاوي رسالة الى الكاردينال بهذا الخصوص.

بدوره، أكد الكاردينال بارولين على مواقف الكرسي الرسولي الثابتة والمبدئية من قضايا المنطقة وتحديدا القضية الفلسطينية للوصول الى العدل والسلام الشامل.

#الانتهاكات الإسرائيلية

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