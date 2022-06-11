إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أم الفحم/سما/

أصيب شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ وادعت أن الخلفية والأسباب "قيد الفحص" دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أن ظاهرة العنف والجريمة باتت مستفحلة في المجتمع العربي؛ في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.