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اصابات واشتباكات عنيفة في مواجهات مع الاحتلال في ترموقيا (فيديو)

السبت 11 يونيو 2022 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات واشتباكات عنيفة في مواجهات مع الاحتلال في ترموقيا (فيديو)



الخليل/سما/

أصيب خمسة مواطنين ظهر السبت، برصاص جنود الاحتلال واختناقًا بالغاز، كما جرى اعتقال ثلاثة شبان، خلال مواجهات في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب فايق فطافطة وهو يرفض مغادرة أرضه قبل أن يعتدي عليه أحد الجنود، ومن ثم يتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، قبل التنكيل به من جنود آخرين، واعتقاله.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الشبان و جنود الاحتلال المدججين بالسلاح خلال محاولتهم مصادرة أراضي في بلدة ترقوميا شمال الخليل.

#الخليل #ترموقيا #الاحتلال

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