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الأشغال بغزة تتحدث عن آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

السبت 11 يونيو 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تتحدث عن آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع



غزة/سما/

توقع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم السبت، الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل.

وقال سرحان في تصريحات صحفية، إن عمليات البناء في المدن المصرية تسير بشكل طبيعي، وبعض المباني فيها وصل الإنجاز فيها إلى طابقين وثلاثة طوابق.

وأضاف أن الوزارة أعدت رؤية لتخصيص المدن لذوي الدخل المحدود والفقراء وأصحاب المنازل المدمرة كلياً في عدوان أيار (مايو) 2021.

وأشار سرحان إلى أن الرؤية ستقدم للجانب المصري للموافقة عليها، وحال الانتهاء من الموافقة سيجري العمل فيها كباقي المشاريع السابقة (مشروع مدينة حمد).

وأكد سرحان أن الشركات الفلسطينية المنفذة لمشاريع المدن المصرية على رأس عملها، ولم تتوقف عن العمل وما حدث مؤخراً خلافات تحلها وزارة الأشغال دورياً.

يذكر، أن 12 شركة فلسطينية تتولى مهام تنفيذ مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة، وفق اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وبلغ مجمل ما تم إعماره على مدار عام كامل، 17% فقط من إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار (مايو) الماضي.

#وزارة الاشغال بغزة #المدن المصرية #ناجي سرحان

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