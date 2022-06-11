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وفد من أراضي الـ48 ينظم وقفة دعم مع جنين ومخيمها

السبت 11 يونيو 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من أراضي الـ48 ينظم وقفة دعم مع جنين ومخيمها



جنين/سما/

 نظم وفد من مدينة القدس ومن أراضي الـ48، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع مدينة جنين ومخيمها، أمام موقع استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وترأس الوفد المطران عطا الله حنا، وصحفيون من أجل العدالة ونشطاء، وذوو الشهيدة غفران وراسنة من الخليل، وذوو الشهيد أسيل عاصلة من عرابة البطوف داخل أراضي الـ 48، حيث قاموا بعد الوقفة بزيارة عدد من منازل الأسرى والشهداء في المحافظة.

ونددوا بالعدوان والإرهاب المنظم من قبل الاحتلال والذي يستهدف جنين ومخيمها، مؤكدين أن جنين ستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

وأكد حنا أن رسالتنا من هذه الزيارة التنديد بجرائم وعدوان الاحتلال المستمر بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس، خاصة جنين ومخيمها، والتضامن مع عوائل الشهداء والأسرى، والتأكيد على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد.

من جهته، ثمن عدد من أهالي المدينة والمخيم، هذه الزيارة التي تؤكد عمق الانتماء والتواصل بين أبناء الشعب الواحد

#جنين #فلسطين 48

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