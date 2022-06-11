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تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

السبت 11 يونيو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة



غزة/سما/

أكد نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي جمال يوسف، استعداد الوزارة بشكل كامل لامتحانات الثانوية العامة والذي يوافق يوم الثلاثاء القادم 14 من يونيو الحالي وينتهي في الثالث من شهر يوليو القادم.

وأوضح  يوسف في تصريح لـصحيفة فلسطين، أنّ 87 ألف طالب وطالبة من جميع الفروع الأدبي والعلمي والصناعي والتجاري وباقي الفروع سيقدمون الامتحانات حسب ما قررته الوزارة، مشيرًا إلى أنّ ما يزيد عن 38 ألف طالب هم من قطاع غزة.

وقال يوسف: "الطلبة في قطاع غزة موزّعون على 252 قاعة في المدارس وتم توجيه كلّ التعليمات للمراقبين والمفتشين من أجل توفير كافة المستلزمات التي تُسهّل على الطلبة تقديم الامتحانات بكلّ أريحية ويسر".

وأضاف:" كما تعاونت وزارة التربية والتعليم مع وزراتي الداخلية والصحة من أجل توفير الأجواء الصحية والآمنة لتقديم الامتحانات في أحسن صورة مع تقديم كافة الخدمات اللازمة للطلبة".

ولفت يوسف إلى أنّ طلبة الثانوية العامة على اطّلاع كامل بكلّ التغييرات التي طرأت على الامتحانات والتي هي ليست جوهرية بشكل كامل، ولكن هناك بعض المساعدات من خلال النماذج الاسترشادية التي نشرتها الوزارة.

ونبّه إلى أنّ مرجعية الامتحانات التي سيقدّمها الطلبة تعود للكتاب الوزاري، ويمكن للطلبة الاستعانة بالنماذج الإرشادية لممارسة الامتحانات بشكل عملي على غرار النماذج السابقة وليكتسب الطلبة مهارة الحلّ في الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022، حيث كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 7 يونيو2022، ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو 2022، بهدف تمكين طلبة المحافظات الشمالية من تعويض الفاقد التعليمي بعد إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من 60 يومًا.

#وزارة التربية والتعليم #غزة

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