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فيديو: الإعلام الإسرائيلي يسخر من مناورة قبرص وعلاقة لبنان بها

السبت 11 يونيو 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الإعلام الإسرائيلي يسخر من مناورة قبرص وعلاقة لبنان بها



القدس المحتلة/سما/

دأبت قبرص قبل أيام على التأكيد أنّ مناورات "مركبات النار" الإسرائيلية على أراضيها لم تكن مُحاكاةً لحرب ضدّ لبنان وحزب الله، مواقفٌ سخر منها الإعلام الاسرائيلي بالتأكيد على أنّ هذه المناورات تحاكي حرباً كهذه.

وكانت السفارة القبرصية في لبنان أعلنت عبر بيان أنّ المناورات الإسرائيلية التي جرت في قبرص، في الآونة الأخيرة، تهدف إلى تدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية، وذلك خلافاً للتصريحات والبيانات الصادرة عن جيش الاحتلال بأنّ المناورات تحاكي هجوماً ضد لبنان.

وسائل الإعلام الإسرائيلية واكبت المناورات، وذكرت بأنّها تُحاكي حرباً متعدّدة الجبهات مع التركيز على جبهة لبنان، مشيرةً إلى أنّ "المستهدف منها هو حزب الله اللبناني".

وأشار الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول عسكري إلى أنّ "مناورات مركبات النار في قبرص جرت في مناطق مبنية، محصنة، ومكتظة".

#الاعلام الاسرائيلي #لبنان #قبرص

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