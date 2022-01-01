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وزارة الأوقاف تعلن رسوم الحج لحجاج الضفة الغربية

السبت 11 يونيو 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأوقاف تعلن رسوم الحج لحجاج الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، مساء اليوم السبت، في بيان صحفي، رسوم الحج لحجاج الضفة الغربية للعام 2022.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان هام لحجاج المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" فيما يتعلق برسوم الحج لهذا العام 1443ه - 2022م.

يعلن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأنه بناء على جميع ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من متابعة لأمور الحج والمبالغ المترتبة عليها، ستكون رسوم الحج لهذا العام لحجاج الضفة الغربية مبلغاً قدره (ألفان وسبعمائة وثمان وسبعون دينارا أردنيا) فقط لا غير.

داعياً المولى أن يوفق حجاج فلسطين وأن يعينهم وأن يتقبل منهم حجهم.

#الحجاج #الضفة الغربية

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