وزير الاقتصاد يتوجه إلى موسكو لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عباس وبوتين

رام الله/سما/

من المقرر أنّ يتوجه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إلى روسيا هذا الأسبوع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لايجاد وسيلة لنقل المنتجات والسلع إلى فلسطين.

وقال العسيلي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت: "إنّ سفراء دولة فلسطين يبذلون جهداً لإيجاد مصادر جديدة للإستيراد غير روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "أنّ اجتماع الحكومة الاستثنائي قبل يومين ناقش تخفيض الأسعار وإستمرار دعم المواد الأساسية"، لافتاً إلى أنّ هناك وفد من رجال الاعمال سيتوجه الأسبوع المقبل الى صربيا وبلغاريا وتم الحصول على استثناءات للاستيراد منهما.