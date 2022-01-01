المجلس التشريعي بغزة يعقد اجتماعًا طارئًا حول أحداث قرية "أم النصر"

غزة/سما/

عقدت لجنة شؤون المجلس التشريعي في غزة، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا لمناقشة أحداث قرية "أم النصر" شمال القطاع التي وقعت الخميس الماضي.

وأطلعت اللجنة على ملابسات الحدث وأسبابه وتداعياته بصورة عامة، وخلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية اللازمة في اتجاه الحيلولة دون تكرار هذا الحدث وتطبيق القانون بما يحفظ سلامة المواطن والمجتمع ويحقق الإنصاف ويحاسب المُتجاوزين.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، على أنّ المجلس سيعقد لقاءات مع الجهات الحكومية المختصة للوقوف على تفاصيل الحدث وسلامة الإجراءات المتخذة ونتائج لجنة التحقيق المشكلة من الحكومة بالخصوص بما يعزز سيادة القانون ويحفظ كرامة المواطن.