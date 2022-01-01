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أمير سعودي يستهزئ بـ"المرتزقة" تعليقا على زيارة بايدن المرتقبة للمملكة

السبت 11 يونيو 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يستهزئ بـ"المرتزقة" تعليقا على زيارة بايدن المرتقبة للمملكة



الرياض/سما/

استهزأ الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، من "المهللين لتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن المملكة في حملته الانتخابية، واصفا إياهم بـ" المرتزقة والمستأجَرين والمستأجِرين".

 

ووسط أحاديث عن زيارة بايدن المرتبقة إلى السعودية، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في "تويتر": "منذ مجيء ادارة بايدن الى البيت الأبيض فرح المرتزقة والمستأجرين والمستأجِرين! وشذاذ الآفاق من رخاص الخونة وهللوا لشهور طويلة لمصطلح سياسة (النبذ) الذي تبناه بايدن في حملته الإنتخابية ولا زالوا يؤملون واهمين بإمكانية استمرار استخدامه".

وأضاف: "وحينما عادت السياسة الأمريكية الى جادة الصواب كما كان متوقعا من دولة عظمى ذات مؤسسات عريقة تعرف مصالحها وتتعامل مع حقائق الأمور، فتتراجع عن قناعات خاطئة لتوقن وتتأكد مما هو مؤكد أن السعودية دولة لا يمكن تجاهلها ولا معاملة قادتها إلا بالاحترام المستحق والندية..والاعتراف بحجم المكانة والتأثير في محيطها والعالم بأسره، وحين ابتدأ يتضح تغيير النبرة إلى نبرة معتدلة فراجية فشاكرة فممهدة لزيارة رئيس أمريكا الى السعودية تحول استخدام مصطلح (النبذ) فورا الى (الحلب)! أدام الله على الحثالة خيبتهم وإفلاسهم والحمدلله على نعمة السعودية وقيادتها".

وكانت تصريحات مسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أثارت تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة"

#السعودية #بايدن #محمد بن سلمان

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