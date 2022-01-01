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قضية عسكرية..

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل لقاء بينت و"آيزنكوت"

السبت 11 يونيو 2022 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن تفاصيل لقاء بينت و"آيزنكوت"



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية، تفاصيل لقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ نفتالي بينيت التقى مع رئيس الأركان السابق آيزنكوت، وناقش معه القضايا الأمنية.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل، قوله: إن "بينيت سعى للتشاور مع ايزنكوت بشأن قضية عسكرية".

من جابنه، ذكر مكتب بينيت، أن رئيس الوزراء يجري مشاورات حول القضايا الأمنية من حين لآخر مع مختلف الأطراف، بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين".

ويأتي هذا اللقاء، بعد أيام من ورود أنباء عن أنّ آيزنكوت قرر الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة، وسيعلن ذلك رسميًا عند إجراء انتخابات جديدة، كما أبلغ ايزنكوت شركاءه بقراره، ويعتقد أنه لن يشكل حزبًا جديدًا، بل سينضم إلى حزب قائم.

#آيزنكوت #نفتالي بينيت #الاحتلال

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