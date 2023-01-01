مساعٍ لعقد اتفاقية دفاع إقليمية بين الاحتلال ودول عربية برعاية أمريكية

القدس المحتلة / سما /

قدّم مجموعة من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين (الجهوري والديمقراطي) في الكونجرس، أول أمس الخميس، تشريعًا يهدف إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي للاحتلال والدول العربية المجاورة.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الهدف من تقديم القانون هو "تعزيز التعاون الدفاعي بين (إسرائيل) والدول العربية، وإحباط التهديدات من إيران ووكلائها".

وقالت الصحيفة: "ينص مشروع القانون على منح وزارة الدفاع الأمريكية تصريحًا بالتعاون مع إسرائيل ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي بأكمله، ويطلب من البنتاغون تقديم استراتيجية لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل خلال ستة أشهر".

هذا، ومن شان نظام الدفاع الجوي هذا أن يحمي الدول المعنية من صواريخ كروز والبالستية والأنظمة الجوية المأهولة وغير المأهولة والهجمات الصاروخية من إيران، وفق نص مشروع القانون.

وذكرت، أن "إسرائيل" ليس لديها علاقات رسمية مع بعض الدول المدرجة في مشروع القانون، باستثناء مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وأضافت، أن فكرة نظام دفاع جوي مشترك بين الولايات المتحدة والاحتلال وجيرانها العرب ليست جديدة، رغم أنها أُثيرت خلال قمة النقب التاريخية التي عُقدت في الأراضي المحتلة في شهر مارس الماضي.