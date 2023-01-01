فتوح يحذر من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الكنائس والممتلكات المسيحية

رام الله / سما /

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من الانتهاكات الاسرائيلية المتزايدة بحق الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس العاصمة، واشار الى ان استمرار تعرض الكنائس والممتلكات المسيحية بالبلدة القديمة بالقدس للانتهاكات المستمرة من قبل حكومة اسرائيل العنصرية والمنظمات اليهودية المتطرفة يأتي في سياق فرض واقع جديد في المدينة المقدسة، وحمل اسرئيل المسؤولية الكاملة على ما يحدث داخل مدينة القدس وذلك بالاستيلاء على ممتلكات المسيحيين وكنائسهم وخاصة ممتلكات بطريركية الروم الارثوذوكس في باب الخليل الذين قاموا بالاستيلاء عليها، وكما ذكّر فتوح بما حصل سابقا بالاعتداء علي الكنيسة الارثوذوكسية الاثيوبية القريبة من الحي اليهودي والتي تعتبر من اقدم الكنائس بالبلدة القديمة.



واتهم فتوح الحكومة الاسرائيلية وجماعاتها المتطرفة بانهم يقومون بالقضاء على الوجود المسيحي واماكنه المقدسة بالقدس عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم بالبلدة القديمة واحلال يهود متطرفين في اماكنهم ليتم تهويد المدينه بشكل كامل.



كما وادان بشدة الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والكنائس وذلك لاجبارهم علي الرحيل وترك المدينة.



وطالب فتوح الاتحاد الاوروبي والعالم الديمقراطي بعدم السكوت والتدخل الفوري لايقاف هذه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاخوة المسيحيين ولجم تغول الحكومة العنصرية ومنظماتها المتطرفة وحماية التراث والوجود المسيحي بالبلدة القديمة الذي يعتبر مكون اصيل من مكونات الشعب الفلسطيني