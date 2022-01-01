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"فيفا" يكشف عن أكثر تذاكر المباريات مبيعًا في كأس العالم

السبت 11 يونيو 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" يكشف عن أكثر تذاكر المباريات مبيعًا في كأس العالم



وكالات / سما /

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن عدد تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022"، التي طلبها المشجعين منذ طرح التذاكر في فبراير الماضي.

ووفقًا لـ "فيفا"، فقد تقدم 30 مليون مشجع بطلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2022.

وقد تصدرت بعض الدول قائمة الأعلى طلبًا للتذاكر، لتأتي الأرجنتين في الطليعة تليها كل من البرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، والمكسيك، وقطر، والسعودية، وأمريكا.

وجاءت أكثر المباريات طلبًا للتذاكر في كأس العالم حتى الآن على النحو التالي:

المباراة النهائية (3 مليون طلب)

الارجنتين ضد المكسيك (2.5 مليون طلب)

الارجنتين ضد السعودية (1.4 مليون طلب)

انجلترا ضد امريكا (1.4 مليون طلب)

الارجنتين ضد بولندا (1.1 مليون طلب)

ومن المقرر أن يتحقق مكتب تذاكر الفيفا بعد استلامه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية، قبل أن يقوم بتخصيصها للمشجعين، وفي حال تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزون المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، ستجري قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم.

#الفيفا #كأس العالم #تذاكر المباريات #قطر 2022

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