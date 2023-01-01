  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام

السبت 11 يونيو 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فشل المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي يشكك بمصداقية مواقفه ودعواته لتحقيق السلام



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن غياب الارادة الدولية والأميركية في لجم التغول الإسرائيلي على شعبنا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد لتصعيد الإسرائيلي الحاصل يشكك في مصداقية المواقف والادانات الدولية والأممية لانتهاكات وجرائم الاحتلال، ويثبت ان تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه المواقف غير كافية ما لم يتم ترجمتها إلى خطوات عملية، وإجراءات، وتحميل الحكومة الإسرائيلية عن التصعيد بشكل مباشر، بما يضمن فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لوقف تصعيدها، وجرائمها وتمردها على القانون الدولي.

كما أدانت جريمة اعدام الشهيد سميح جمال عمارنة (37 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتداء المستوطنين على المواطن حمزة احمد النجار، أثناء رعيه أغنامه في مسافر يطا جنوب الخليل، واقدامهم على اشعال النيران في أراضي زراعية بقرية بورين جنوب نابلس، ومهاجمة منازل في المنطقة.

وترى أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تشكل جزءا لا يتجزأ من التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، وترجمة لتعليمات المستوى السياسي، والمسؤولين الإسرائيليين .

وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

#وزارة الخارجية #المجتمع الدولي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

الشرطة تصدر بيانا للرأي العام حول ما جرى في مشفى رام الله

غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

خشية إسرائيلية من استهداف حماس لمنشآت الغاز في المتوسط

وفاة لاعب في منتخب الجزائر بعد ساعات من تسجيله هدفا

الأخبار الرئيسية

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

اسير

استشهاد الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

مطار دمشق

قناة عبرية تكشف عن سبب قصف طائرات جيش الاحتلال مدارج مطار دمشق

كاريش

منصة التنقيب في "كاريش".. كيف بدأت القصة وما علاقة مالكيها بـ"إسرائيل"؟

إستطلاع للقناة 13: قائمة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم والمشتركة 7 مقاعد

الاتصالات الفلسطينية