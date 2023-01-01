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قناة عبرية: 4% من الإسرائيليين فقط يؤدون خدمة الاحتياط

السبت 11 يونيو 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: 4% من الإسرائيليين فقط يؤدون خدمة الاحتياط



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية، الليلة الماضية، أن 4 بالمائة فقط من الإسرائيليين يؤدون الخدمة العسكرية ضمن قوات الاحتياط بشكل فاعل.

ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال في أعقاب إنهائهم الخدمة العسكرية الإجبارية بأداء الخدمة ضمن قوات الاحتياط لفترة تصل إلى 50 يوماً، حتى يبلغوا الخامسة والأربعين من العمر.

وعبّر رئيس هيئة أركان الجيش السابق جادي إيزنكوت أخيراً عن قلقه الشديد بسبب تراجع نسبة الشباب الإسرائيلي الذي يتجند لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية.

وعلى الرغم من أن أداء الخدمة العسكرية الإجبارية ملزم لكل من بلغ 18 عاماً من الرجال والنساء، إلا أن إيزنكوت أشار إلى أن أقل من 67% من الشباب الإسرائيلي يتجند لأداء الخدمة العسكرية.

ولفت الجنرال الإسرائيلي إلى ظاهرة أخرى تشي بتهاوي مستوى الاستعداد للتضحية في أوساط الشباب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يتوجهون للالتحاق بوحدات السايبر العسكرية، لأن الخدمة فيها لا تنطوي على مخاطر، ومن ناحية ثانية يتمكن المنتسبون إلى هذه الوحدات من العثور على فرص عمل بامتيازات جيدة في شركات السايبر المدنية بعد تسريحهم من الجيش.

#قوات الاحتلال #قوات الاحتياط

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