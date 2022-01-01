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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويهاجمون منازل جنوب نابلس

السبت 11 يونيو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضي زراعية في قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا عددا من المنازل.

وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم عمران ، بأن عددا من مستوطني "جفعات رونيم" أشعلوا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق القرية.

وأضاف عمران، أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في المنطقة، عرف من أصحابها: ناجح عمران، وادريس حواري، وأبو انس حواري.

وأوضح أن المستوطنين عرقلوا عمل طواقم الدفاع المدني في اخماد الحرائق التي نشبت في أراضي بورين.

وأعلن مركز دفاع مدني بورين، أن الطواقم ما زالت تعمل على اخماد النيران رغم هذه الاعتداءات، كما تمكنت من حماية منزل قبل وصول النيران إليه.

#نابلس #مستوطنون

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