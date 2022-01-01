وقفة في ترقوميا احتجاجا على محاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين

الخليل / سما /

نظم أهالي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في منطقة الطيبة المعروفة باسم الهرش، ويوم عمل في استصلاح أراضٍ، كانت قوات الاحتلال قد أخطرت بإخلائها، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الاراضي في البلدة سليمان جعافرة لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين وصلوا الى منطقة الطيبة، بحماية من جيش الاحتلال، وحاولوا منع المواطنين من العمل في أراضيهم، وحصلت مشادات كلامية بينهم وبين المواطنين الذين أصروا على استكمال العمل، وبنوا السلاسل الاستنادية، وازالوا الحشائش في المنطقة.

الجدير بالذكر، ان قوات الاحتلال سلّمت أكثر من 10 اخطارات للمواطنين في الطيبة، بإخلاء أراضيهم، المزروع قسم منها بالزيتون، والكرمة، والبالغة مساحتها أكثر من 600 دونم، بحجة أنها أملاك دولة، وبهدف التوسع الاستيطاني بين مستوطنتي " تيلم" و "وادورا".