نصر الله: رغم الاعتداءات بسوريّة حوّلنا صواريخنا لدقيقةٍ. سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل