  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

السبت 11 يونيو 2022 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام



رام الله / سما /

استشهد اليوم السبت، أسيرٌ محررٌ متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة، استشهد في مستشفى الاستشاري في رام الله بعد إصابته في المواجهات الأخيرة، في بلدة يعبد.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.

#سميح عمارنة #رام الله #الاحتلال #يعبد

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

الشرطة تصدر بيانا للرأي العام حول ما جرى في مشفى رام الله

غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

خشية إسرائيلية من استهداف حماس لمنشآت الغاز في المتوسط

وفاة لاعب في منتخب الجزائر بعد ساعات من تسجيله هدفا

الأخبار الرئيسية

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

مطار دمشق

قناة عبرية تكشف عن سبب قصف طائرات جيش الاحتلال مدارج مطار دمشق

كاريش

منصة التنقيب في "كاريش".. كيف بدأت القصة وما علاقة مالكيها بـ"إسرائيل"؟

إستطلاع للقناة 13: قائمة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم والمشتركة 7 مقاعد

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

الاتصالات الفلسطينية