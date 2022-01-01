حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 9 إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شهدت الضفة المحتلة الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد شاب، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد شاب برصاص الاحتلال، وأصيب 9 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 86 نقطة مواجهة، و8 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 18 نقطة مواجهة مع الاحتلال في قلقيلية ونابلس وجنين والخليل ورام الله والقدس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بلدتي قباطية، وجبع قضاء جنين.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال قرب قرية حداد السياحية شرق مدينة جنين، وزجاجات حارقة في بلدة حوارة، ومستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي نابلس.

وأصيب جندي من جيش الاحتلال أثناء اعتقال شاب فلسطيني قرب مستوطنة "ألفيه منشيه" المقامة على أراضي قلقيلية.

ويوم الخميس استشهد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل.

وأحصيت 12 نقطة مواجهة في نابلس وجنين والخليل ورام الله وقلقيلية وبيت لحم.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مدينة نابلس، وبلدة طمون، ومستوطنة نتيف هعسراه.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب مستوطنة "شافي شمرون"، وزجاجات حارقة استهدفت الاحتلال في مدينة نابلس، وطمون، وجيوس، وحلحول.

وأصيب مستوطن بإطلاق النار تجاه مستوطنة "نتيف هعسراه"، فيما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب قرية عابود في رام الله.

ويوم الأربعاء أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وبيت لحم وسلفيت ونابلس وأريحا.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على حاجز حوارة، كما ألقيت عبوات متفجرة صوب مستوطنة "بيت إيل"

وأصيب جنديان من قوات الاحتلال إثر تعرضهما للضرب من شبان مقدسيين بعد تسللهما الى قرية العيساوية في القدس المحتلة.

وأحصيت يوم الثلاثاء 15 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.

وأصيب ثلاثة مستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة 3 إصابات بالحجارة، واثنان قرب مستوطنة "عيليي" المقامة على أراضي نابلس، وقرب بلدة عناتا في القدس المحتلة.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان.

ويوم الاثنين أحصيت 15 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله ونابلس وطوباس وقلقيلية.

وأصيب مستوطن رشقًا بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا"، وألقيت عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال قرب قرية عابود قضاء رام الله، ومفرقعات نارية خلال مواجهات في سلوان والعيساوية.

ويوم الأحد أحصيت 11 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مدينة جنين، وقرية كفر قود.

كما ألقيت عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال المتمركز على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وزجاجات حارقة على مستوطنة "قرني شمرون" المقامة على أراضي قلقيلية.

وفي يوم السبت مطلع الأسبوع سجلت 4 نقاط مواجهة في القدس والخليل وجنين.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة، ومخيم شعفاط.