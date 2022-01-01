حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية

غزة / سما /

أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم العدوان الاسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية.



وقال قاسم في تصريحات إذاعية، إن الهجمات الاسرائيلية المتكررة على سورية تأكيد على منطق الإرهاب والبلطجة الصهيونية ضد المنطقة، وإصرارها على انتهاك كل القوانين الدولية.



وأوضح أن الاحتلال يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة ومقدراتها، ولابد من مواجهتها من كل الأمة وقواها حتى نضع حداً للإجرام الصهيوني.



وأشار إلى أن محاولة بعض الأطراف في المنطقة التطبيع مع الاحتلال يشجعه على توسيع عدوانه على الأرض والمقدسات.