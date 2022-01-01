  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية

السبت 11 يونيو 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية



غزة / سما /

أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم العدوان الاسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، واستهداف البنى التحتية والمطارات المدنية.

وقال قاسم في تصريحات إذاعية، إن الهجمات الاسرائيلية المتكررة على سورية تأكيد على منطق الإرهاب والبلطجة الصهيونية ضد المنطقة، وإصرارها على انتهاك كل القوانين الدولية.

وأوضح أن الاحتلال يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة ومقدراتها، ولابد من مواجهتها من كل الأمة وقواها حتى نضع حداً للإجرام الصهيوني.

وأشار إلى أن محاولة بعض الأطراف في المنطقة التطبيع مع الاحتلال يشجعه على توسيع عدوانه على الأرض والمقدسات.

#حماس #حازم قاسم #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

الشرطة تصدر بيانا للرأي العام حول ما جرى في مشفى رام الله

غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

خشية إسرائيلية من استهداف حماس لمنشآت الغاز في المتوسط

العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

وفاة لاعب في منتخب الجزائر بعد ساعات من تسجيله هدفا

بالفيديو: ملكة جمال فلسطين بملابس الأسرى في مسابقة "غلوبال"

الأخبار الرئيسية

اسير

استشهاد الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة في مستشفى الإستشاري برام الله

مطار دمشق

قناة عبرية تكشف عن سبب قصف طائرات جيش الاحتلال مدارج مطار دمشق

كاريش

منصة التنقيب في "كاريش".. كيف بدأت القصة وما علاقة مالكيها بـ"إسرائيل"؟

إستطلاع للقناة 13: قائمة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم والمشتركة 7 مقاعد

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

الاتصالات الفلسطينية